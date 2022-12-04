Politico: США могут приостановить оказание помощи Украине из-за финансовых проблем
2022-12-04 10:33
Соединенные Штаты Америки из-за принятия нового бюджета правительства могут остановить помощь Украине.
Издание Politico пишет, что принятие временного бюджета правительства Соединенных Штатов может негативно сказаться на помощи Украине.
Из-за этого Вашингтон может надолго приостановить оказание военной и финансовой помощи Киеву.
"Вашингтон может приостановить военную помощь Украине в случае принятия временного бюджета правительства на весь финансовый год", - пишет пишет RT.
Если это произойдет, то Пентагон не досчитается аж 29 миллиардов долларов бюджета.
Опубликовано: Николай Скира
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