Politico: США могут приостановить оказание помощи Украине из-за финансовых проблем

Соединенные Штаты Америки из-за принятия нового бюджета правительства могут остановить помощь Украине.

Издание Politico пишет, что принятие временного бюджета правительства Соединенных Штатов может негативно сказаться на помощи Украине.

Из-за этого Вашингтон может надолго приостановить оказание военной и финансовой помощи Киеву.

"Вашингтон может приостановить военную помощь Украине в случае принятия временного бюджета правительства на весь финансовый год", - пишет пишет RT.

Если это произойдет, то Пентагон не досчитается аж 29 миллиардов долларов бюджета.