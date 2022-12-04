Диетолог Марина Колязимова объяснила, как нужно пить кофе, чтобы не вредить здоровью

Многие начинают свой день с чашки кофе, чтобы быстрее проснуться и взбодриться. Так ли хороша эта привычка, расскажет специалист.

Диетолог советует отдать предпочтение качественному напитку, приготовленному из цельных кофейных зерен.

Также нутрициолог Марина Колязимова считает не самой лучшей идеей пить кофе натощак.

Мнение врача:

«Важно учитывать основные рекомендации. Во-первых, кофе должен быть только цельнозерновой, не сублимированный из банок! Пьем кофе не на голодный желудок, иначе можно спровоцировать гастрит»

Еще один важный момент: выбирать подходящее время для употребления напитка. На завтрак это делать не рекомендуется, хотя большинство людей поступают именно так.

На ночь пить кофе - тоже плохая затея. Диетолог назвала лучшее время для того, чтобы побаловать себся кружкой ароматного напитка: это промежуток с 10 утра до 5 вечера.

Следующая рекомендация - пить кофе надо отдельным приемом пищи. Нельзя запивать им обед и тем более ужин.

Напиток с кофеином является сильным мочегонным средством. Чтобы нейтрализовать этот эффект, необходимо компенсировать потерю жидкости.

После одной кружки кофе объемом в 150 мл нужно обязательно выпить 300 мл воды.

Не стоит приучать себя пить кофе со сладостями. Это плохая привычка, которая ведет к лишнему весу. В крайнем случае можно разбавить напиток небольшим количеством молока.

И последнее - пить кофе врач рекомендует не чаще 1-2 раз в день. Именно такой дозы достаточно, чтобы не нанести вред здоровью.