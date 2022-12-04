Из-за дефицита электроэнергии в Швейцарии ограничат использование электромобилей
Чтобы обеспечить энергетическую безопасность этой зимой, Швейцария может стать первой страной, которая ограничит вождение и использование электромобилей, сообщает Der Spiegel.
Вождение электромобилей может быть запрещено в Швейцарии, за исключением "абсолютно необходимых поездок» в рамках третьего этапа планов страны по энергосбережению.
Страна также планирует ввести более строгие ограничения скорости на автомагистралях в соответствии с недавно предложенным планом действий, который еще предстоит принять.
Швейцария обычно импортирует электроэнергию из Франции и Германии для удовлетворения всех своих энергетических потребностей, но в этом году поставки от соседей ограничены.
Энергосистема Франции в январе 2023 года будет подвержена большему риску перебоев в подаче электроэнергии, чем предполагалось ранее, из-за более низкой выработки атомной энергии.
Страна может столкнуться с риском отключения электроэнергии этой зимой, поскольку поставок электроэнергии может не хватить для удовлетворения спроса, заявил ранее на этой неделе глава сетевого оператора RTE Ксавье Печачик.
В Германии аналогичная ситуация, так как коммунальщики вынуждены довольствоваться отсутствием поставок газа из России.
Опубликовано: Николай Скира
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