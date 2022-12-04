Болезнь гениев: как распознать, что у ребенка ребёнка дислексия и что предпринять

Важно выявить такие особенности еще до школы, тогда ребенку будет легче адаптироваться в обществе.

Что общего у Леонардо да Винчи и Альберта Эйнштейна, Ганса Христиана Андерсена и Владимира Маяковского? Оказывается, все они – дислексики. Как распознать эту болезнь в детском возрасте и что предпринять?

Многие знаменитости всю жизнь боролись с трудностями в овладении простыми навыками вроде чтения, письма, счета. Именно поэтому дислексию иногда называют болезнью гениев. Такое заболевание порой может дать даже больше, чем забрать, компенсируя проблемы другими талантами.

Специалисты считают, что лучше диагностировать дислексию до поступления в школу. Тогда можно определить ребенка в класс, где меньше учеников, поговорить о его особенностях с учителем.

А родителям психологи советуют ограничивать детей-дислектиков в просмотре телевизора и гаджетов. Хорошо, если он читает книги с картинками - так информация будет лучше восприниматься.

К сожалению, в России эта болезнь мало изучена, и нередко одноклассники и учителя могут воспринимать такого ребенка как безграмотного и неумелого. В итоге дети с дислексией «закрываются» в себе, у них начинаются проблемы с самооценкой.

Насторожить родителей и заподозрить у ребенка дислексию можно, если ему трудно читать и понимать тексты. Если трудно пересказать текст, если ребенок путает буквы, переставляя их местами, пишет приставки отдельно от слов - значит, нужно посоветоваться с врачом. Обратиться к психологу, дефектологу, логопеду.

Родителям нужно помнить, что такому ребенку лучше выбирать учителя, а не школу. Желательно, чтобы педагог был спокойным и внимательным.