Макароны и вино - любимые блюда непревзойденной Софи Лорен, которой сегодня 88 лет
Приближаясь к 90-летию, звезда выглядит великолепно и "чувствует себя на 20". Секрет долголетия и неувядающей красоты в оптимизме и особой диете.
Сама актриса утверждает, что с трудом верит в то, что ей уже 88. Она смотрит на жизнь позитивно и продолжает чувствовать себя молодой и привлекательной.
Хорошее настроение, умение радоваться мелочам и не принимать плохое в свою жизнь - это один из главных секретов долголетия.
Согласно проведенным исследованиям, женщины-оптимистки в среднем могут прожить дольше на 14,9% по сравнению с пессимистками.
Еще один секрет хорошего самочувствия, приятной внешности и долгожительства - соблюдение средиземноморской диеты.
Сама Софи Лорен заявила: "я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер".
Особенности средиземноморской диеты: обилие растительной пищи (орехи, семена, бобовые, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты); нежирные молочные продукты; нежирные белки в умеренном количестве (рыба, курица).
Оливковое масло в такой диете заменяет все другие масла и жиры в рационе. Плюсы средиземноморской диеты: стройная фигура, предупреждение диабета второго типа, снижение давления, уменьшение риска онкологии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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