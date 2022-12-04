Макароны и вино - любимые блюда непревзойденной Софи Лорен, которой сегодня 88 лет

Приближаясь к 90-летию, звезда выглядит великолепно и "чувствует себя на 20". Секрет долголетия и неувядающей красоты в оптимизме и особой диете.

Сама актриса утверждает, что с трудом верит в то, что ей уже 88. Она смотрит на жизнь позитивно и продолжает чувствовать себя молодой и привлекательной.

Хорошее настроение, умение радоваться мелочам и не принимать плохое в свою жизнь - это один из главных секретов долголетия.

Согласно проведенным исследованиям, женщины-оптимистки в среднем могут прожить дольше на 14,9% по сравнению с пессимистками.

Еще один секрет хорошего самочувствия, приятной внешности и долгожительства - соблюдение средиземноморской диеты.

Сама Софи Лорен заявила: "я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер".

Особенности средиземноморской диеты: обилие растительной пищи (орехи, семена, бобовые, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты); нежирные молочные продукты; нежирные белки в умеренном количестве (рыба, курица).

Оливковое масло в такой диете заменяет все другие масла и жиры в рационе. Плюсы средиземноморской диеты: стройная фигура, предупреждение диабета второго типа, снижение давления, уменьшение риска онкологии.