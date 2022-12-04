Ирина Аллегрова презентовала песню про СВО и встала на колени

На глазах слушавших композицию зрителей в этот момент появились слезы. Рыдали даже взрослые мужчины.

70-летняя Ирина Аллегрова презентовала на "Песне года" душераздирающую композицию о спецоперации, сообщает КП.

Певица заставила рыдать многотысячный зал. "Я всю жизнь пела о любви. Сейчас прозвучит песня, она тоже про любовь, но про другую. Про любовь с большой буквы, которая нужна сегодня нам всем", - объявила звезда со сцены.

После этого спела проникновенную композицию о героях СВО. "Возвращайтесь домой, мальчики! Вас ждут дома, за вас молятся, просят помощи у ангелов..." - пела Аллегрова, сама еле сдерживаясь.

На глазах зрителей в этот момент появились слезы. Рыдали даже взрослые мужчины. В конце песни Ирина Александровна ушла за кулисы, а зрители вскочили с мест и устроили звезде бурные овации.

Спустя несколько секунд Аллегрова вернулась на сцену и встала перед ошеломленными зрителями на колени. Через минуту, не проронив ни слова, опять удалилась за кулисы.