Для продуктов разработана умная упаковка, которая контролирует их качество

Смарт-упаковка сама предупреждает, если еда испортилась. Но делает все для того, чтобы это предотвратить.

Специалисты из Дальневосточного федерального университета разработали уникальную упаковку, которая защищает продукты питания от загрязнений, продлевает срок их годности и меняет цвет, если они испортились.

Пищевая биополимерная пленка способна контролировать качество таких продуктов, как рыба, кондитерские изделия и мясо.

Она красного цвета и содержит в составе биоактивные соединения - антоцианы и полисахариды, реагирующие на изменения кислотности.

К примеру, если вдруг завернутая рыба испортилась, то упаковка моментально меняет свой цвет с красного на синий.

Умная упаковка значительно продлевает срок годности кондитерских изделий. Завернутый в нее бисквит сохраняется свежим до четырех суток, потому что антиоксиданты являются надежной защитой от свободных молекул кислорода.

Ценителям инноваций явно понравится еще один момент: смарт-пленку можно съесть вместе с завернутой в нее едой, так как она абсолютно безопасна для здоровья.