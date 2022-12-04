За месяц в Польшу и Грецию из США прибыло около 2400 единиц военной техники

За последний месяц в Польшу и Грецию из США прибыло около 2400 единиц военной техники, сообщает Reuters со ссылкой на армию США.

Техника поступает из 1-й пехотной дивизии армии США и 2-й бронетанковой боевой группы, дислоцированной в Канзасе. Очередная поставка была выгружена с корабля в субботу, 3 декабря в порту Гдыня.

Руководство бригады "Кинжал" последние месяцы готовилось к вводу войск.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с нашими польскими коллегами", — сказал полковник Брайан Харрис из Армии США в Европе .

Развернутые войска являются частью операции "Атлантическая решимость", которая, по мнению армии США, демонстрирует "приверженность НАТО при повышении готовности, повышении боеспособности и укреплении связей между союзными и партнерскими вооруженными силами".

Сразу же после того, как 24 февраля Россия начала СВО в Украине, НАТО направила дополнительные войска, корабли и самолеты на восточный фланг Североатлантического союза (особенно в Польшу) и разместила около 40 000 военнослужащих.