Лидия Федосеева-Шукшина поведала о своей жизни в доме для престарелых
Народная артистка призналась, что уехала с маленьким чемоданчиком, ей там нравится, но внуки не навещают.
В начале 2022 года общественность узнала, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина живет в доме престарелых. Некоторые решили, что пожилую звезду туда сдали дочери. Но в шоу "Секрет на миллион" на НТВ народная артистка опровергла это.
«Я сама позвонила, рассказала, кто я, сколько мне лет. И на другой день уехала туда с маленьким чемоданчиком», — призналась 84-летняя звезда.
По словам Федосеевой-Шукшиной, в доме для престарелых ей очень понравилось.
«Я очень довольна. Не надо этого бояться. Там тихо, я не замечала несчастных старушек и дедушек. В окно смотрю: там деревца стоят, скамейки, выходит группа бабушек гулять. Думаю, это замечательно», — рассказала знаменитость.
Она также призналась, что скучает по внукам: они ее практически не навещают.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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