«Шведская семья»: что скрывается за этим словосочетанием

Как и другие европейские страны, в конце 19-го столетия Швеция переживала эпоху особого интереса к обнаженному человеческому телу.

Когда в семидесятые годы по миру пошла сексуальная революция, в СССР прошла информация об устройстве коммун в Швеции. Кое-где просачивались и шведские журналы и фильмы пикантного содержания. А популярная группа ABBА и вовсе закрепила теорию советских граждан о "шведской семье".

А в Америке и Великобритании пошло другое утверждение - про «шведский грех», который лег в основу скандинавского раскрепощения.

Дело в том, что в конце 19-го столетия Швеция, как и другие европейские страны, переживала эпоху интереса к обнаженному человеческому телу

Понятие Freikörperkultur (то, что затем стало называться натуризмом или нудизмом) появилось в Германии, а в Швеции существовали аналоги этого движения. То есть, некие кружки, которые пропагандировали здоровый образ жизни и обнаженный отдых на свежем воздухе, включающий групповые купания.

Единственной инновацией шведов здесь было то, что впервые на общественных пляжах стали допускать совместное купание мужчин и женщин. К самому «греху» все это имело далекое отношение, но именно данный момент и привлек внимание заграничной общественности.

Казалось, обычное увлечение нашло место и в искусстве. В частности, в итальянской картине «Svezia, inferno e paradiso» («Швеция: ад и рай») была сцена совместного купания после сауны. Но, к шведскому сожалению, лента попала на полки американского видеопроката, где и обрела статус культовой.

Фильм стал апогеем «шведского мифа», собрав все клише о стране. Платиновые блондинки плавают нагишом в реке, колются наркотиками в стокгольмских притонах и вступают в половые связи. В псевдодокументальной картине есть даже гаражный герлз-бенд, выступающий на публике топлес.

Так в среде американских продюсеров закрепился штамп о раскрепощенности шведов, и они его с удовольствием размножили по другим фильмам. Они нашли и подходящую скандинавскую актрису Кристину Линберг, в обмен на доллары которая снималась во всем этом трэше. Но к реальной жизни все это не имеет никакого отношения.