Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть вместе

Они не сочетаются между собой, и из-за этого пищеварение начинает давать сбой.

Не рекомендуется одновременно есть мясо и рыбу с макаронами, кашей или картошкой, потому что белки и крахмал противоречат друг другу.

Если углеводы и белки одновременно попадут в желудок, то пищеварение "забуксует". Углеводы начнут бродить в кишечнике, а белки будут гнить.

Ферменты, которые отвечают за расщепление тех и других, противодействуют друг другу. Поэтому неправильно совмещенная пища не пойдет на пользу, а будет превращаться в жировую ткань.

Это грозит такими последствиями, как тяжесть в желудке, слабость, сонливость, ожирение, гастрит, язва, онкология желудка, проблемы с поджелудочной железой.

Также не рекомендуется вместе есть мясо и орехи, сыр и орехи, мясо и яйца, сыр и яйца. Эти продукты лучше потреблять раздельно.

Мясо и рыбу лучше всего сочетать с зеленью и овощами, так как ферменты овощей помогают расщеплять белки. Фрукты лучше потреблять отдельно от всего, а спиртное нельзя сочетать с мясом и сладким.

Крупы, макароны и картофель хорошо сочетаются с зеленью, морепродуктами и грибами. А творог - с сухофруктами, семечками и медом, но не с вареньем.