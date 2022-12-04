Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть вместе
Они не сочетаются между собой, и из-за этого пищеварение начинает давать сбой.
Не рекомендуется одновременно есть мясо и рыбу с макаронами, кашей или картошкой, потому что белки и крахмал противоречат друг другу.
Если углеводы и белки одновременно попадут в желудок, то пищеварение "забуксует". Углеводы начнут бродить в кишечнике, а белки будут гнить.
Ферменты, которые отвечают за расщепление тех и других, противодействуют друг другу. Поэтому неправильно совмещенная пища не пойдет на пользу, а будет превращаться в жировую ткань.
Это грозит такими последствиями, как тяжесть в желудке, слабость, сонливость, ожирение, гастрит, язва, онкология желудка, проблемы с поджелудочной железой.
Также не рекомендуется вместе есть мясо и орехи, сыр и орехи, мясо и яйца, сыр и яйца. Эти продукты лучше потреблять раздельно.
Мясо и рыбу лучше всего сочетать с зеленью и овощами, так как ферменты овощей помогают расщеплять белки. Фрукты лучше потреблять отдельно от всего, а спиртное нельзя сочетать с мясом и сладким.
Крупы, макароны и картофель хорошо сочетаются с зеленью, морепродуктами и грибами. А творог - с сухофруктами, семечками и медом, но не с вареньем.
Опубликовано: Наталья Павлова
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