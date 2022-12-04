Майя Санду: Молдова стремится вступить в НАТО
По заявлению президента Молдовы Майи Санду руководимая ей страна стремится стать членом НАТО.
В интервью японскому каналу NHK глава бывшей советской республики указала, что главной проблемой на пути в Североатлантический альянс для страны являются находящиеся в Приднестровье российские войска.
Конституция Молдовы вроде закрепляет нейтральный статус страны и запрет на размещение иностранных военных. Но именно присутствие российских войск на территории суверенной страны и делает конституционный запрет условностью.
Так что переговоры с НАТО ведутся, несмотря на нежелание 54% населения страны войти в Североатлантический альянс. Также Санду указала, что страна выживет только при условии вступления в Евросоюз.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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