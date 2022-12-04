Майя Санду: Молдова стремится вступить в НАТО

APS
2022-12-04 15:00

По заявлению президента Молдовы Майи Санду руководимая ей страна стремится стать членом НАТО.

В интервью японскому каналу NHK глава бывшей советской республики указала, что главной проблемой на пути в Североатлантический альянс для страны являются находящиеся в Приднестровье российские войска. 

Конституция Молдовы вроде закрепляет нейтральный статус страны и запрет на размещение иностранных военных. Но именно присутствие российских войск на территории суверенной страны и делает конституционный запрет условностью. 

Так что переговоры с НАТО ведутся, несмотря на нежелание 54% населения страны войти в Североатлантический альянс. Также Санду указала, что страна выживет только при условии вступления в Евросоюз. 

Опубликовано: Сергей Стаалкер