Кадыров: в Херсонской области задержаны диверсанты, планировавшие взрыв
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории Херсонской области задержаны украинские диверсанты, планировавшие взрыв.
4 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём личном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы спецподразделений продолжают зачистку населённых пунктов Херсонской области «от украинских преступных элементов».
Кадыров добавил, что российские спецназовцы успешно провели операцию по задержанию диверсантов, которые планировали вести подрывную деятельность на освобождённых территориях Херсонщины.
Чеченский лидер отметил, что командование спецподразделений уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских националистов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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