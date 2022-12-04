Интересные факты о щуке, которые стоит знать каждому рыбаку

Если вы являетесь опытным рыбаком и при этом знаете ещё какие-то интересные и полезные факты о щуке, обязательно делитесь ими в комментариях к этой статье.

Активность щуки напрямую зависит от фазы луны

Многие опытные спиннингисты, постоянно охотящиеся на эту хищницу, хорошо знают о том, что её активность напрямую связана с фазами луны. Стоит сказать, что к такой же закономерности пришли учёные, проводя исследования этой рыбы, причём их исследования показали, что наивысшую активность щука имеет в то время, когда молодая луна располагается между четвертью и половиной. Особую активность в это время щука проявляет на небольших прудах и озёрах.

Успех рыбалки на этого хищника зависит от атмосферного давления

По мнению многих опытных рыбаков, зубастая хищница клюёт намного активнее в то время, когда на протяжении нескольких дней стоит пасмурная или ясная погода. А вот во время смены погоды активность и клёв щуки заметно понижается. Также замечено, что эта рыба активнее реагирует на приманки перед приближением циклонов, однако в этом случае её высокая активности имеет очень короткий временной интервал.

Щука – это рыба, не любящая яркие солнечны лучи

Так как этот хищник довольно негативно относится к ярким солнечным лучам, ему свойственно скрываться в тех местах, где присутствует тень. Именно по этой причине зубастая хищница чаще всего выполняет атаку приманок, находясь в тени недалеко от водной растительности или преград, присутствующих подводой.

Хорошо клюёт летом перед дождём, а зимой во время снегопада

В летнее время перед началом грозы клёв этой хищницы может достигать максимальных высот, однако сразу после начала дождя её активность полностью исчезает. Если говорить о зимнем времени года, то тут наоборот наибольшая активность щуки присутствует во время снегопада, а вот во время метели полностью исчезнет.

Зимой щука активна в пасмурный день с небольшим снегопадом

В зимнее время года щука имеет наиболее высокую активность во время пасмурных дней с небольшим снегопадом, особенно это заметно при наличии южного или юго-западного ветра и атмосферного давления, равного 740 мм ртутного столба.

Во время сильных морозов попадается очень редко

В зимнее время поймать щуку во время сильных морозов можно, однако в это время она обладает довольно слабой активностью.

Во время первого льда на небольших водоёмах и затонах щука стоит возле растительности

Во время становления первого льда эта хищница на небольших водоёмах, затонах, заливах с небольшой глубиной будет находиться недалеко от растительности. Связано это с тем, что в этих местах собирается мелочь, которой щука и питается. После того, как водоросли начинают гнить, щука покидает эти места и уходит на те, что более богаты кислородом и пищей, как правило, она стоит у границы течения. В том случае, если на водоёме отсутствует течение, эта хищница уходит в ямы.

После становления льда на небольших водоёмах щука снижает активность из-за недостатка кислорода

Всего через несколько недель после становления ледового панциря на небольших водоёмах эта хищница перестаёт клевать, так как ей не хватает кислорода. Однако кардинально противоположенную картину можно наблюдать на больших водоёмах и реках, где приспособившись к новым условиям жизни, щука начинает проявлять высокий уровень активности.

Если во время становления льда не было снега и на водоёме прозрачный лёд, щука скатывается в ямы

В том случае, если во время первого льда не шёл снег и на водоёме стоит прозрачный лёд, то щука уходит в ямы и снижает собственную активность. Через неделю хищница осваивается с новыми условиями жизни и снова выходит на охоту, причём стоит она в это время возле русла рек.

Ловить щуку ночью менее эффективно, чем в дневное время

Собираясь на ночную рыбалку, необходимо помнить о том, что в ночное время щука имеет меньшую активность, чем днём, так как практически не питается в это время суток.

Любимое место обитания – озёра, а также реки с медленным течением и заливы

Любимым местом жительства зубастой хищницы являются озера, а также места реки, где присутствует медленное течение. Также очень любит щука жить в заливах. Эта рыба может выживать в кислой среде, однако в водоёмах, где уровень кислорода меньше, чем 2 мг на 1 литр, щука гибнет.

Щука ест жертву головой вперёд

Все опытные рыбаки хорошо знают о том, что щука есть свою жертву головой вперёд, и в том случае, если по каким-то причинам она схватила свою жертву поперёк тела, то она быстро разворачивает её в нужное положение. После того, как жертва была развёрнута, щука начинает глотать её головой вперёд. Это и используют многие рыбаки, устанавливая дополнительный крючок возле головы живца.

Щука проводит постепенную смену зубов в течение всего года

Мнение о том, что эта хищница разом меняет все свои зубы, ошибочно. Конечно, у неё существуют фазы активной смены старых зубов на новые, однако это не значит, что происходит это сразу. Кроме того, во время активных фаз смены зубов щука ловится, правда старается атаковать небольшие приманки.