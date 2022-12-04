Экс-разведчик США Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года
2022-12-04 16:30
Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предрёк благоприятный исход спецоперации России на Украине.
4 декабря отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано заявил о том, что Российская Федерация одержит победу над киевским режимом грядущим летом 2023 года.
Риттер отметил факт того, что на Украине служащие российской армии «непобедимы», что и обеспечит благоприятный исход спецоперации, цели которой будут достигнуты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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