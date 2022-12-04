Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предрёк благоприятный исход спецоперации России на Украине.

4 декабря отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано заявил о том, что Российская Федерация одержит победу над киевским режимом грядущим летом 2023 года.

Риттер отметил факт того, что на Украине служащие российской армии «непобедимы», что и обеспечит благоприятный исход спецоперации, цели которой будут достигнуты.