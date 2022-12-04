На телеканале «Дождь» объявили об увольнении части сотрудников

Главный редактор «Дождь» Тихан Дзядко объявил об увольнении части сострудников.

Телеканал "Дождь" продолжит вещание из Латвии, но часть сотрудников объявили об увольнении, сообщил главный редактор Тихон Дзядко.

"Канал останется там, где и сейчас. Да. Несколько сотрудников объявило о своем увольнении", - сказал Дзядко.

Телеканал "Дождь", который в России признан выполняющим функции иноагента, попал в эпицентр скандала в Латвии после того, как в эфире показали карту, на которой Крым был изображен в составе России, а также российскую армию назвали "нашей".

После этого министр обороны Латвии Артис Пабрис призывал отозвать право на пребывание сотрудников "Дождя" в Латвии, а сам телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро.