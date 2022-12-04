Опытные садоводы рассказали, почему нельзя использовать цитокининовую пасту для растений

Цитокининовая паста – очень популярное средство среди садоводов для искусственного пробуждения спящих почек различных растений.

Однако, как и в большинстве агрономических вопросов, не всё так просто. Так как цитокинины отвечают за дифференцирование клеток, при их ускоренном размножении очень часто происходят генетические сбои.

Например, у орхидей практически в 90% случаев наблюдается хоть и успешное пробуждение почек, но имеющие одновременно и вегетативные, и генеративные признаки. Долго такой побег развиваться не в состоянии, что приводит к его быстрой гибели.

У древесных культур всё чуть лучше и появление «мутантов» наблюдается лишь в 30% случаев, однако и процент пробуждаемости почек значительно ниже.

Цитокинины – это особые гормоны растений, которые играют важную роль в развитии растений. Они способны координировать рост и развитие растений в зависимости от доступности минерального и органического питания.

Без этого фитогормона невозможно подержание апекальной меристемы побега, то есть его рост в длину, а также образование новых корней.

Благодаря замедлению действия других гормоном, ауксина, этилена и гиббереллина, этот гормон помогает замедлить старение растения, а в частности его листьев.

Замечено, что, если обрабатывать им листья по осени, они дольше остаются висеть на ветвях, а после листопада остаются зелёными.

Те растения, которые способны цвести много раз за жизнь, очень богаты цитокининами. А вот у некоторых растений единственное цветение так много забирает цитокининов и так сильно ослабляет растение, что оно не способно просто продолжать жизнедеятельность, не то что ещё раз цвести. Такое растение после цветения очень быстро умирает от истощения.

Также именно цитокинины обеспечивают своевременное открытие и закрытие устьиц на растении в дневное и ночное время. Цитокинины вовлечены в рост и развитие всех растительных клеток и участие в их физиологических процессах.

Цитокинины очень важны для развития растений, однако их использование для декоративного садоводства весьма сомнительно.