Кадыров сообщил о зачистке города Каменка-Днепровская в Запорожской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном продолжении зачисток от бойцов ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области.

В воскресенье, 4 декабря 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в настоящее время на освобождённых территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки населённых пунктов от украинских боевиков, в частности, в городе Каменка-Днепровская.

Кадыров отметил, что бойцы ОМОНа «АХМАТ-Крепость» и ОМОНа «АХМАТ-Грозный»максимально быстро и аккуратно обследуют объекты, где могут находиться схроны с оружием и скрываться служащие ВСУ, предотвращая возможные диверсии и провокации со стороны киевского режима.