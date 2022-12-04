Глава ЕК фон дер Ляйен: между ЕС и США может начаться торговая война
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что между Евросоюзом и США может начаться торговая война.
4 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Колледже Европы в Брюгге предупредила об угрозе начала новой полномасштабной торговой войны ЕС с США из-за подписанного американским президентом Джозефом Байденом закона о снижении инфляции.
Фон дер Ляйен считает, что реализация данного закона может оттянуть в Соединённые Штаты инвестиции и поставки редкоземельных металлов, которые необходимы европейским странам для развития альтернативной энергетики, ввиду чего призвала Белый дом «учитывать озабоченности Европы» и пообещала, что «ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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