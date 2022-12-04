Как стресс разрушает здоровье: мнение психолога Елены Яриковой
Постоянный стресс - причниа многих заболеваний, не зря говорят - "все болезни от нервов". Елена Ярикова назвала самые частые проблемы, которые возникают из-за сильного нервного напряжения.
Мнение психолога:
«К самым частым заболеваниям на фоне переживаний относят проблемы с ЖКТ: синдром раздражённого кишечника, проблемы со стулом, расстройство системы пищеварения»
Люди, которые много переживают и нервничают, часто страдают от проблем с желчным пузырем. Также у них бывают обострения холецистита, головные боли, дерматит.
При затяжных стрессах у пациентов развиваются аллергии, экземы, псориаз.
Елена Ярикова:
«Кожные высыпания нередко являются следствием затяжной безвыходной ситуации, с которой приходится мириться. Так тело обращает на себя внимание, сигналя о неполадках в организме»
О негативном влиянии стресса рассказала и психолог Любовь Крушинских. По мнению специалиста нервное напряжение ведет к ускоренному старению, истощает организм в целом, гипертонии, гастриту, сахарному диабету.
Опубликовано: Храмова Оксана
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