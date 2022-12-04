Пищевые добавки с витамином Е повышают риск рака простаты на 111%
Споры о пользе и вреде БАДов продолжаются до сих пор. Некоторые исследования подтверждают вероятность развития онкологии после приема отдельных препаратов.
Так, пищевые добавки с витамином Е в составе, по мнению специалистов, могут привести к раку простаты у здоровых мужчин. Все дело в превышении рекомендованной дозы витамина Е.
При соблюдении допустимой нормы, этот элемент приносит организму неоценимую пользу. Он нужен иммунной системе, поддерживает здоровье кожи и глаз, известен как антиоксидант.
Витамин Е человек может получить с растительными маслами: рапсовым, подсолнечным, оливковым, кукурузным, соевым.
По информации NHS, витамин Е, поступающий сверх нормы, накапливается в организме:
"Любой витамин Е, в котором ваш организм не нуждается немедленно, сохраняется для использования в будущем, поэтому вам не нужно, чтобы он присутствовал в вашем рационе каждый день"
Как сообщает Национальная служба здравоохранения США, рекомендуемая доза витамина Е в сутки - 300 МЕ. Превышение нормы уже опасно для организма.
По данным Национального института рака, пищевые добавки, содержащие витамин Е, способствуют повышенному потреблению этого элемента и угрожают риском развития рака простаты.
Опубликовано: Храмова Оксана
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