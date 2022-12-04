Чтобы стать умнее, надо есть яйца: советует журнал Nutritional Neuroscience

Исследования, опубликованные в журнале, указывают на пользу яиц для мозга. При регулярном включении этого продукта в рацион улучшаются исполнительные когнитивные способности.

Статья, размещенная в Nutritional Neuroscience, рассказывает об испытаниях с участием взрослых людей в возрасте от 18 до 75 лет.

Они показали, что яйца помогают человеку стать умнее, развивая и улучшая такие качества, как самоконтроль, креативность, логика, концентрация внимания, кратковременная память, умственная гибкость.

Nutritional Neuroscience:

«Яйца, точнее содержащийся в них белок NWT-03, позволяют улучшить когнитивные функции, ускоряя реакции человека на сигналы»

По утверждению экспертов, в яйцах есть и другие компоненты, которые улучшают работу мозга, повышая его умственные способности.

Например, яичный желток - богатый источник холина, лютеина, зеаксантина. Все эти элементы положительно влияют на функционирование ЦНС.