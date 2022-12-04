Реальное обозначение псевдонима "Мата Хари"

Маргарета Гертруда Зелле (1876-1917) - которую весь мир узнал под именем Мата Хари, родилась в Голландии в довольно обеспеченной семье.

Может показаться удивительным, но юная Маргарета после школы поступила в учебное учреждение, где обучалась на воспитательницу детского сада. Оттуда, не дав ей доучиться, ее забрал разгневанный крестный, узнав, что один из учителей домогается симпатичной ученицы.

Уже в восемнадцатилетнем возрасте молодая искательница приключений вышла замуж за человека старше себя более, чем в два раза. Выбрав себе мужа-военного по брачному объявлению в газете, девушка уехала с ним на остров Ява.

В противовес своему спокойному, уравновешенному мужу, Гертруда всей душой жаждала яркой жизни, наполненной до краев острыми ощущениями и необыкновенными развлечениями.

К 25-тилетнему возрасту семейная жизнь окончательно опостылела молодой авантюристке. Она развелась с мужем, бросила ему ребенка и, совершенно не имея за душой ни денег, ни планов на будущее, отправилась покорять Париж.

Танцевать ей нравилось всегда. А то, что она - совершенно лишенная стеснительности и комплексов - стала в полуобнаженном виде преподносить, как настоящие традиционные восточные танцы, парижские обыватели с аппетитом проглотили.

Именно тогда молодой выдумщицей и было изобретено ее историческое имя -Мата Хари. Согласно одному из переводов с малайского языка это обозначает "Око дня". Согласно другому - "Масло дня". Но в обоих случаях интерпретация читается, как "Солнце".

Она и в самом деле буквально ослепляла своими экзотическими танцами. Вся ее одежда состояла из двух нагрудных пластин, сделанных из блестящей меди, и всевозможных сверкающих браслетов.

Именно Мата Хари стала первой в мире танцовщицей-стриптизершей. Ее изысканность и изобретательность не знали границ и каждое выступление производило настоящий фурор.

Впоследствии, в погоне за большими деньгами, девушка начала работать сначала на немецкую, а позднее и на французскую разведки. Ее шпионаж включал соблазнение и обольщение нужных людей, и выведывание у них государственных тайн.

Развив невероятно обширную деятельность, Мата нанесла немалый урон не только Германии и Франции, но и Великобритании. В конце концов ее все же арестовали, поймав с поличным, и приговорили к расстрелу.

Даже во время казни актриса-обольстительница не покинула ее. Она не только не показала своего волнения и страха, но и посылала палачам воздушные поцелуи.