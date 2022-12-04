Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Франции по футболу со счётом 3:1 обыграла команду Польши и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре.

В воскресенье, 4 декабря 2022 года, французы одержали победу над поляками со счётом 3:1 в матче 1/8 финала, который прошёл на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и стали 3 участником четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу в Катаре.

На 44-й минуте матча нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил первый гол в ворота команды Польши, после чего на 74-й и 91-й минуте Килиан Мбаппе забил ещё два мяча в ворота поляков.

Единственным гол в ворота французов на 99-й минуте игры забил 34-летний нападающий национальной сборной Польши Роберт Левандовски.