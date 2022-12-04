Госсекретарь США Блинкен: переговоры с Россией невозможны без заинтересованности Москвы
2022-12-04 21:49
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по Украине невозможны без заинтересованности Москвы.
4 декабря государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу СBS оценил возможность переговоров с Российской Федерацией по Украине.
Блинкен утверждает, что переговоры с Россией возможны лишь в том случае, если российский лидер Владимир Путин продемонстрирует заинтересованность «в существенной дипломатии».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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