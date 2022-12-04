Госсекретарь США Блинкен: переговоры с Россией невозможны без заинтересованности Москвы

APS
2022-12-04 21:49

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по Украине невозможны без заинтересованности Москвы.

4 декабря государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу СBS оценил возможность переговоров с Российской Федерацией по Украине.

Блинкен утверждает, что переговоры с Россией возможны лишь в том случае, если российский лидер Владимир Путин продемонстрирует заинтересованность «в существенной дипломатии».

Опубликовано: Диана Мудреченко