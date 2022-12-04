Госсекретарь США Блинкен: переговоры с Россией невозможны без заинтересованности Москвы

Интересные факты из биографии графа Калиостро

Джузеппе Бальзамо (1743-1795) - самый известный итальянский авантюрист за всю историю. За свою насыщенную и яркую жизнь он исколесил всю Европу, успел позаниматься и алхимией, и врачеванием, и черной магией.

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