«РИА Новости»: украинский солдат «под препаратами» смог уйти с поля боя с оторванной ногой

Российский разведчик заявил, что служащий украинской армии «под препаратами» смог уйти с поля боя с оторванной ногой.

4 декабря российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новосёловское в ЛНР, сообщило о том, что около двух недель назад бойцу Вооружённых сил Украины в ходе сражений оторвало ногу выше колена, однако невзирая на столь серьёзное ранение он смог уйти с поля боя.

Российский разведчик утверждает, что получивший травматическую ампутацию был под препаратом, который «делает из человека не то что машину, а какого-то нечеловека», что и позволило украинскому боевику наложить жгут и переместиться в безопасное место при помощи трости.