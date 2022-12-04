«РИА Новости»: украинский солдат «под препаратами» смог уйти с поля боя с оторванной ногой
Российский разведчик заявил, что служащий украинской армии «под препаратами» смог уйти с поля боя с оторванной ногой.
4 декабря российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новосёловское в ЛНР, сообщило о том, что около двух недель назад бойцу Вооружённых сил Украины в ходе сражений оторвало ногу выше колена, однако невзирая на столь серьёзное ранение он смог уйти с поля боя.
Российский разведчик утверждает, что получивший травматическую ампутацию был под препаратом, который «делает из человека не то что машину, а какого-то нечеловека», что и позволило украинскому боевику наложить жгут и переместиться в безопасное место при помощи трости.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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