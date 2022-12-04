Причины, по которым Федор Шаляпин не вернулся из зарубежных гастролей

Божественная красота голоса Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938 гг.) безвозвратно покорила слушателей во всех без исключения странах, где ему приходилось давать свои выступления.

В создании удивительно выразительных образов на сцене талантливому певцу помогала его самобытная многогранность: он был и художником, и скульптором, писателем и поэтом.

Пресса ужасно любили подсчитывать гонорары и состояние великого артиста, страстно поддерживая миф о баснословных богатствах, скупости и жадности покорителя театров. На самом деле Федор Иванович дал множество благотворительных концертов перед огромными рабочими аудиториями. А в годы Первой мировой войны на свои сбережения открыл несколько лазаретов для раненных солдат.

Большевики, после Октябрьской революции 1917 года, выбрали Федора Ивановича в дирекцию Мариинского и Большого театров, руководителем художественной части.

Может показаться, что жизнь его вполне благополучна. Однако, она протекает на фоне непрестанной травли, изведения и прямых угроз «бывшему артисту императорских театров».

Позднее Федор Шаляпин напишет в своих мемуарах, вспоминая это тяжелое время: «…никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет».

Весной 1922 года Федор Шаляпин уехал в зарубежные гастроли в Париж и оттуда уже не вернулся. Некоторое время он все еще считал свой отъезд временным. Главенствующую роль в этом решении сыграла беспрестанная забота о детях и страх оставить их без средств к существованию. А ведь у Федора Ивановича было десять детей.

В августе 1927 года Советом Народных Комиссаров Шаляпин лишается звания народного артиста. Хотя в Стране Советов все еще не оставляют попыток вернуть артиста на родину. Он же был осведомлен о растущих массовых репрессиях и о многих сломанных судьбах.

До самого конца своей жизни Шаляпин безумно тосковал по России. В этой неизбывной тоске он растратил и свою жизнерадостность, и свой оптимизм. Всегда считая себя до глубины души русским, он так и не принял иностранного подданства.

Его страстное желание, быть похороненным на родной земле, осуществилось только в 1984 году. Прах певца был перевезен в Москву и перезахоронен на Новодевичьем кладбище.