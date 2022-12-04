Ловкому мошеннику удалось дважды продать Эйфелеву башню

Оба раза после совершения сделки он бежал за границу. Второй раз - навсгеда.

Этого человека звали Виктор Люстинг. Впервые он совершил аферу, когда ему было всего 20 лет.

Молодой мошенник продал доверчивому покупателю свое "изобретение" - станок для печатания фальшивых стодолларовых купюр за 30 тысяч долларов.

Конечно же, из устройства выходили не фальшивые деньги, а пустые листы бумаги.

Но самым известным мошенничеством Виктора Люстинга стала продажа Эйфелевой башни.

Однажды предприимчивый аферист прочел в газете, что главный символ Парижа находится в аварийном состоянии и ему нужен ремонт. Автор добавлял, что проще снести объект, чем его ремонтировать.

Тут у Люстинга в голове внезапно созрел план. Аферист создал поддельную верительную грамоту, где говорилось, что он является замглавы Министерства почты и телеграфа.

Далее он разослал письма шестерым торговцам металлолома и пригласил их на встречу в дорогой отель.

Там перед ними был разыгран целый спектакль. Виктор Люстинг заявил: тот, кто предложит лучшую цену за покупку Эйфелевой башни, сможет получить целых 7000 тонн чистейшего металла после ее сноса.

Но есть одно условие: эту сделку нужно хранить в строжайшей тайне, чтобы не разозлить горожан и гостей Парижа.

Конечно же, нашелся человек, клюнувший на столь заманчивое предложение. Им стал Андре Пуассон - предприниматель, предложивший Люстингу за информацию щедрое вознаграждение в 250 тысяч франков.

Аферист бежал с ними в Австрию, и был таков! А Пуассон побоялся обнародовать это происшествие, так как боялся публичных насмешек.

Спустя время Люстинг вернулся во Францию и еще раз повторил трюк с продажей Эйфелевой башни, но только уже с другим покупателем.

В этот раз обманутый человек не стал молчать, и предприимчивому проходимцу ничего не оставалось, кроме безвозвратного побега в США.