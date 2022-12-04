Ловкому мошеннику удалось дважды продать Эйфелеву башню
Оба раза после совершения сделки он бежал за границу. Второй раз - навсгеда.
Этого человека звали Виктор Люстинг. Впервые он совершил аферу, когда ему было всего 20 лет.
Молодой мошенник продал доверчивому покупателю свое "изобретение" - станок для печатания фальшивых стодолларовых купюр за 30 тысяч долларов.
Конечно же, из устройства выходили не фальшивые деньги, а пустые листы бумаги.
Но самым известным мошенничеством Виктора Люстинга стала продажа Эйфелевой башни.
Однажды предприимчивый аферист прочел в газете, что главный символ Парижа находится в аварийном состоянии и ему нужен ремонт. Автор добавлял, что проще снести объект, чем его ремонтировать.
Тут у Люстинга в голове внезапно созрел план. Аферист создал поддельную верительную грамоту, где говорилось, что он является замглавы Министерства почты и телеграфа.
Далее он разослал письма шестерым торговцам металлолома и пригласил их на встречу в дорогой отель.
Там перед ними был разыгран целый спектакль. Виктор Люстинг заявил: тот, кто предложит лучшую цену за покупку Эйфелевой башни, сможет получить целых 7000 тонн чистейшего металла после ее сноса.
Но есть одно условие: эту сделку нужно хранить в строжайшей тайне, чтобы не разозлить горожан и гостей Парижа.
Конечно же, нашелся человек, клюнувший на столь заманчивое предложение. Им стал Андре Пуассон - предприниматель, предложивший Люстингу за информацию щедрое вознаграждение в 250 тысяч франков.
Аферист бежал с ними в Австрию, и был таков! А Пуассон побоялся обнародовать это происшествие, так как боялся публичных насмешек.
Спустя время Люстинг вернулся во Францию и еще раз повторил трюк с продажей Эйфелевой башни, но только уже с другим покупателем.
В этот раз обманутый человек не стал молчать, и предприимчивому проходимцу ничего не оставалось, кроме безвозвратного побега в США.
Опубликовано: Наталья Павлова
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Бьерде: 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу 2022 года
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Британский политик Захави призвал медиков не бастовать назло Путину
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США