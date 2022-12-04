Представитель Эрдогана Калын призвал Запад «не сжигать мосты» с Россией
2022-12-04 22:44
Представитель Эрдогана Ибрагим Калын призвал коллективный Запад «не сжигать мосты» с Россией, иначе некому будет вести диалог с Кремлём.
4 декабря официальный представитель президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в интервью английской версии канала «Аль-Джазира» призвал западные страны «не сжигать мосты» с Российской Федерацией, ведь в противном случае некому будет вести диалог с Москвой.
Калын также заявил о том, что с началом конфликта на Украине в мире началась новая холодная война, которая продолжится через симметричную войну, гибридную и много других типов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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