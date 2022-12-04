Дональд Трамп призвал отменить Конституцию США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал отменить конституцию страны, объявить вне закона выборы 2020 года и вернуть его к власти, продолжая отрицать выборы и продвигать теории заговора, сообщает CNN.

"Вы отвергаете результаты президентских выборов 2020 года и объявляете НАСТОЯЩЕГО ПОБЕДИТЕЛЕМ или предпочитаете НОВЫЕ ВЫБОРЫ? Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет признать недействительными все правила, положения и статьи, даже содержащиеся в Конституции. Наши великие "основатели" не хотели и не терпели фальшивых и фальсифицированных выборов", — написал Трамп в своем посте в собственной социальной сети Truth Social и обвинил крупные медиа-корпорации в тесном сотрудничестве с демократами.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил в субботу, что высказывания Трампа являются "проклятием для души нашей нации и должны быть повсеместно осуждены".

"Вы не можете любить Америку только тогда, когда побеждаете. Американская Конституция является священным документом, гарантирующим свободу и верховенство права в нашей великой стране на протяжении более 200 лет. Конституция объединяет американский народ, независимо от партии, и избранные лидеры клянутся ее соблюдать. Это последний памятник всем американцам, которые отдали свои жизни, чтобы победить эгоистичных деспотов, которые злоупотребляли своей властью и попирали основные права", — сказал Бейтс.

В прошлом месяце Трамп объявил о том, что снова планировать стать кандидатом на пост президента и до сих пор считается лидером Республиканской партии.

Лидеры партии надеялись, что бывший президент откажется от риторики отрицания выборов после плохих результатов последних выборов.

Ранее на этой неделе Трамп выразил поддержку бунтовщикам, стоявшим за нападением на Капитолий США 6 января 2021 года, заявив в видео, показанном на сборе средств, что "на мой взгляд, с людьми обращались неконституционно и очень, очень несправедливо, и мы перейдем к сути дела". заявлениям.