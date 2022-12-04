Эрдоган: Турция проводит подготовительные работы по созданию газового хаба

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара проводит работы по созданию газового хаба, предложенного его российским коллегой Владимиром Путиным.

4 декабря президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в ходе встречи с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны сообщил о том, что в настоящее время Анкара занимается подготовкой к созданию газового хаба для распределения «голубого топлива» в Европу.

Эрдоган отметил, что газовый хаб в Турции, который позволит восполнить утраченные объёмы прокачки по магистральному газопроводу «Северный поток», будет создан благодаря предложению президента Российской Федерации Владимира Путина.