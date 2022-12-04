SHAFAQ News: турецкий беспилотник атаковал лагерь курдских беженцев
2022-12-04 23:03
На севере Ирака турецкий беспилотный летательный аппарат атаковал лагерь курдских беженцев.
В воскресенье, 4 декабря 2022 года, иранский новостной портал SHAFAQ News заявил о том, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Турции нанёс удар по лагерю курдских беженцев, который расположен в окрестностях города Махмур в провинции Эрбиль на севере Ирака.
Турецкая сторона считает, что данный лагерь используется Рабочей партией Курдистана в качестве тренировочной базы для формирований, которые политическое руководство Турции считает террористическими.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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