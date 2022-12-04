В Киеве в многоэтажке прогремел мощный взрыв
2022-12-04 23:10
В расположенной в столице Украины многоэтажке прогремел мощный взрыв, на месте работают спасатели.
Ночью, 4 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Киеве на улице Цветаевой в многоэтажке прогремел мощный взрыв.
Предположительно, причиной взрыва мог стать газ или стоявший на балконе пострадавшей квартиры генератор, на месте происшествия работают спасательные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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