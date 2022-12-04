Настоящую красную икру можно отличить от подделки с помощью кипятка

Консервированный деликатес - традиционное кушанье новогоднего стола. Главное - не купиться на «обманку».

В домашних условиях определить качество икры очень просто.

Для этого можно использовать обычный кипяток, в который следует опустить несколько икринок.

Если вода станет белой по причине свернувшегося белка, то значит, икра натуральная.

Если же по поверхности воды просто разойдутся маслянистые жирные пятна, то эта икра поддельная.

И еще один верный признак подделки - подозрительно низкая стоимость красной икры.