Врачи советуют выбирать хурму в качестве идеального перекуса
2022-12-04 23:58
Этот фрукт очень полезен для организма и отлично утоляет голод в течение дня.
Хурма не только сытная, но и очень полезная для сосудов и сердца.
Содержащийся в ней в больших количествах калий помогает вывести лишнюю жидкость из организма и нормализовать артериальное давление.
Также этот фрукт богат магнием, который оказывает успокаивающее действие на нервную систему и обладает желчегонным эффектом.
Невероятно полезна хурма и для людей с заболеваниями щитовидной железы и желудка.
Если перекусывать хурмой в течение дня - это не только вкусно и сытно, но и полезно.
Опубликовано: Наталья Павлова
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