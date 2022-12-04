Врачи советуют выбирать хурму в качестве идеального перекуса

Этот фрукт очень полезен для организма и отлично утоляет голод в течение дня.

Хурма не только сытная, но и очень полезная для сосудов и сердца.

Содержащийся в ней в больших количествах калий помогает вывести лишнюю жидкость из организма и нормализовать артериальное давление.

Также этот фрукт богат магнием, который оказывает успокаивающее действие на нервную систему и обладает желчегонным эффектом.

Невероятно полезна хурма и для людей с заболеваниями щитовидной железы и желудка.

Если перекусывать хурмой в течение дня - это не только вкусно и сытно, но и полезно.