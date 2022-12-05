Чтобы иметь тонкую талию, надо хорошо высыпаться

Полноценный достаточный отдых в ночное время суток помогает человеку выглядеть стройнее. Потерять пару сантиметров в талии можно, не прибегая к жестким тренировкам и диетам. Достаточно соблюдать здоровый режим сна.

Значительно сбросить вес, конечно, длительный ночной сон не поможет. Но поддерживать хорошую форму - вполне.

Как уверяют исследователи, оставаться стройным можно даже без изнурительных упражнений и голодовок.

Надо лишь спать положенное количество часов в сутки и соблюдать режимные моменты - ложиться и вставать в одно и то же время.

Здоровый сон - глубокий и продолжительный - налаживает работу всего организма, позволяет ему восстанавливаться после дневных нагрузок.

И что не менее важно - сон нормализует гормональный фон. Ведь именно проблемы с гормонами часто приводят к лишнему весу и даже к ожирению.

Ученые провели эксперимент с добровольным участием 1600 мужчин и женщин.

С помощью всесторонних медицинских обследований, анализа графиков сна и замеров весовых параметров удалось сделать интересные выводы.

У людей, которые спали около 6 часов в сутки, талия была шире на 3 см, чем у тех, кто отдыхал положенных 8-9 часов.