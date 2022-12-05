Сборная Англии по футболу со счётом 3:0 разгромила команду Сенегала
2022-12-05 00:06
Футболисты сборной Англии со счётом 3:0 разгромили команду Сенегала на ЧМ-2022 в Катаре.
4 декабря англичане на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре одержали уверенную победу над сенегальцами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и теперь сыграют в 1/4 финала со сборной Франции.
Забитыми мячами отметились английские футболисты Джордан Хендерсон, забивший гол в ворота команды Сенегала на 38-й минуте, а также Гарри Кейн на 45-й и на Букайо Сака на 57-й.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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