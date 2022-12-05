Бьерде: 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу 2022 года
2022-12-05 00:34
Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что 8 миллионов украинцев окажутся за чертой бедности к концу этого года.
4 ноября вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью французской газете Presse сообщила о том, что к концу 2022 года число человек в Украине, живущих за чертой бедности, вырастет до 8 миллионов, невзирая на многомиллионную финансовую помощь Запада киевскому режиму.
Помимо прочего, Бьерде заявила, что восстановление Украины после завершения спецоперации будет стоить около 500-600 миллиардов евро.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Бьерде: 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу 2022 года
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