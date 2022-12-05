Республиканцы заинтересовались «секретной нефтяной сделкой» Байдена и саудитов

Конгрессмены от Республиканской партии США запросили у Госдепа документы о «секретной нефтяной сделкой» Байдена и Саудовской Аравии.

Республиканская партия инициировала проведение расследования "секретной нефтяной сделки" по увеличению добычи углеводородов, которую заключила администрация президента Джо Байдена и Саудовская Аравия.

Соответствующий документ размещен на сайте конгресса и адресован главе Государственного департамента США Энтони Блинкину.

В письме говорится, что поводом для разбирательства послужила статья в газете The New York Times. В публикации упоминалось, что секретные соглашения заключались в целях предвыборной компании и в ущерб американским производителям энергии.

Лидер республиканцев Джеймс Комер заявил, что "американская общественность должна знать правду" об этой сделке.