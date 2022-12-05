Настоящие фамилии российских знаменитостей

Западные звезды всегда меняли фамилии на более звучные. Российские и советские знаменитости делают это гораздо реже, но все же некоторые любимцы публики родились под другими именами.

Дима Билан:

Популярный российский певец и победитель Евровидения родился на Северном Кавказе в семье инженера Николая Белана. Родители назвали мальчика Виктором. Начав покорять шоубизнес, певец решил взять псевдоним.

Дима Билан очень любил своего дедушку Дмитрия, поэтому всю жизнь хотел носить то же имя. Фамилия была подходящей для молодой звезды, но певец решил изменить одну букву для лучшего звучания.

В 2005 году Дима Билан едва не потерял право на использование псевдонима. Его продюсер, Юрий Айзеншпис, внезапно скончался от инфаркта. Жена покойного подала на Диму в суд, обвиняя в нарушении контракта и использовании имени, которое придумал Юрий. Певец нанял хороших юристов и выиграл дело. В 2008-ом он официально изменил имя в паспорте.

Андрей Миронов:

При рождении Миронов получил имя Андрей Менакер. Это редкая еврейская фамилия. На иврите она обозначает профессию служащего в синагоге, который вычищает из мяса жилы и жир.

Предки актера приехали в Санкт-Петербург из территории современной Литвы. Отец Андрея Александр имел звание заслуженного артиста РСФСР. Его дети выросли в творческой среде и также сумели завоевать любовь зрителей. Старший сын Кирилл стал балетмейстером. Младший пошел по стопам обоих родителей и занялся актерским мастерством. В 1940-х Иосиф Сталин начал гонения советских евреев, поэтому Александр Менакер и Мария Миронова решили отправить Андрея в школу под фамилией матери.

Наташа Королева:

Актриса начала творческий путь под своим настоящим именем – Наталья Порывай. Успех все не приходил, и однажды суеверная Наташа обнаружила, что в ее имени 13 букв. Она тут же решила изменить его на более «удачливое» и заодно подобрала благозвучную фамилию. Совпадение или нет, но после смены имени карьера артистки действительно пошла в гору.

Георгий Милляр:

Инженер Франц де Миллье, который произошел из рода французских аристократов, приехал в Россию в конце 1890-х. Он отправился в Сибирь, чтобы консультировать рабочих по поводу строительства мостов около озера Байкал. Там Франц познакомился с Елизаветой Журавлевой, единственной дочерью крупного золотопромышленника. Франц не вернулся на Родину и уже через два года после свадьбы у супругов родился сын.

Георгия назвали честь прадеда, который основал династию Журавлевых. Так как оба родителя имели завидное состояние, мальчик рос в роскоши. Однако жизнь семьи изменила сначала смерть Франца, а потом – революция. Теперь Георгий жил с матерью в одной комнате и скрывал фамилию. Приставку -де- пришлось убрать, а «Миллье» превратить в «Милляра».

Александр Малинин:

Детство Александра было не самым счастливым. Глава семьи Вызгуловых не работал и много пил. Мать обеспечивала всех троих, но в конце концов ее терпение лопнуло. Женщина забрала сына и подала на развод. Александр решил взять фамилию матери, так как она гораздо больше подходила для будущей звезды.

Тутта Ларсен:

Тутта родилась в Донецке под именем Татьяна Романенко. В 90-х она училась в МГУ на факультете журналистики и параллельно выступала в малоизвестных музыкальных группах. Ее первой серьезной работой стал собственный музыкальный канал Biz TV.

Он создавался по примеру MTV, и журналистка решила, что для его продвижения ей необходим звучный псевдоним. На создание имени «Тутта Ларсен» девушку вдохновила сказка шведского писателя Яна Экхольма о цыпленке Тутте Карлссоне и лисенке Людвиге Ларсене. Журналистка признается, что это имя стало для нее родным, и даже члены семьи называют ее «Ларсиком».

Иннокентий Смоктуновский:

Знаменитый актер родился в 1925 году в Томской губернии под фамилией Смоктунович. Историки считают, что дед Иннокентия был раскулачен, а прадед оказался одним из волынских шляхтичей, которых после восстания сослали в Сибирь.

Сам актер опровергал эти слухи и говорил, что его предки не были ни поляками, ни дворянами. Его прадед действительно оказался в ссылке, но только за то, что застрелил зубра во время службы егерем в родной Беларуси. Иннокентий убеждал поклонников, что всего лишь сменил фамилию на более благозвучную, а не пытался скрыть от них семейное прошлое.