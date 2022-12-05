Кучера прокомментировал драку с участием Лепса в Санкт-Петербурге
2022-12-05 07:47
Концерт Гирогория Лепса в Питере 3 декабря закончился разбитым микрофоном. А после артист подрался с одним из посетителей бара.
Актер и ведущий Оскар Кучера похвалил исполнителя Григория Лепса после драки с его участием с клиентом бара в Питере, о чем сообщает "Глас.RU".
Лепс 3 декабря в рамках тура, приуроченного к 60-летнему юбилею артиста, выступил в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Концерт знаменитости закончился разбитым микрофоном.
Вечером того же дня певец подрался в баре. Исполнитель и его охранники "поссорились" с питерцем. Кучера похвалил Лепса за поставленный удар.
Видео конфликта с дракой попало в сеть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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