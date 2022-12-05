Кучера прокомментировал драку с участием Лепса в Санкт-Петербурге

Концерт Гирогория Лепса в Питере 3 декабря закончился разбитым микрофоном. А после артист подрался с одним из посетителей бара.

Актер и ведущий Оскар Кучера похвалил исполнителя Григория Лепса после драки с его участием с клиентом бара в Питере, о чем сообщает "Глас.RU".

Лепс 3 декабря в рамках тура, приуроченного к 60-летнему юбилею артиста, выступил в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Концерт знаменитости закончился разбитым микрофоном.

Вечером того же дня певец подрался в баре. Исполнитель и его охранники "поссорились" с питерцем. Кучера похвалил Лепса за поставленный удар.

Видео конфликта с дракой попало в сеть.