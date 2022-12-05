Извержение вулкана в Италии вызвало цунами

Тревога на Сицилии из-за извержения вулкана Стромболи. Воскресное (4 декабря) извержение вызвало волну цунами высотой около 1,5 м, сообщает итальянское агентство ANSA.

По предварительным данным Гражданской обороны (Protezione Civile), серьезных повреждений не поступало.

В воскресенье на итальянском острове Стромболи взорвался одноименный вулкан. По данным Национального института геофизики и вулканологии — обсерватории Этны (INGV — Osservatorio Etneo), взрывы произошли в 14:10 в 16:35 по местному времени. Действующий вулкан Стромболи расположен в архипелаге Эолийских островов в Тирренском море, недалеко от Сицилии.

"Из северной части кратера произошло излияние лавы, поэтому в жерлах наблюдалась интенсивная взрывная активность. Затем последовал более интенсивный взрыв из южно-центральной области кратера", — говорится в сообщении института.

Как указано, с 15:28 стали наблюдаться небольшие обвалы материала вдоль верхней части Sciara del Fuoco, а в 15:31, пока происходил излив лавы и взрывная активность, образовался один или несколько пирокластических потоков, вероятно, спровоцированных по обрушенной части края кратера в северной части.

Министр моря и юга Италии Нелло Мусулмечи сообщил в социальных сетях, что разговаривал с мэром острова и что он находится в контакте с главой Департамента гражданской обороны.

"Информация из Стромболи, к счастью, обнадеживает: волна цунами высотой 1,5 метра сегодня днем ​​не привела к жертвам, а лишь к незначительному ущербу", — написал министр Мусулмечи.