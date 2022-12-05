6 декабря в Польшу прибудет первая партия южнокорейских танков и самоходных гаубиц

Во вторник в порту Гдыни президент Польши Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак примут участие в приемке первых корейских танков К2 и гаубиц К9 для Dооруженных сил страны, пишет TVP.INFO.

Это часть реализации оружейных контрактов, заключенных в этом году с Южной Кореей.

Министерство национальной обороны подчеркнуло в коммюнике, что Войско Польское последовательно укрепляет свой потенциал за счет использования корейских оборонных технологий.

"В июле этого года было заключено рамочное соглашение с Hyundai Rotem на приобретение в общей сложности 1000 танков K2 и его версии Polonized K2PL вместе с сопровождающими машинами, т.е. машинами технической поддержки, машинами инженерной поддержки и сопутствующими мостами и другими элементами на основе польских решений, а также в качестве учебно-логистического комплекса, запаса боеприпасов и технической поддержки от производителя", — отметили в Минобороны.

Рамочный контракт, заключенный с Hanwha Defense, предусматривает приобретение в общей сложности 672 самоходных гаубиц K9A1 и ее опытной версии Polonized K9PL вместе с сопровождающими машинами, а также обучение и материально-техническое обеспечение, поставки боеприпасов и технических средств. поддержка производителя.

В министерстве указали, что еще одно рамочное соглашение от 29 октября текущего года для приобретения многоцелевых пусковых установок K239 компания CHUNMOO ожидает поставку первых 18 пусковых установок, интегрированных с польскими машинами JELCZ, вместе с боеприпасами уже в 2023 году.