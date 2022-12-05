Играя в шахматы, можно продлить себе жизнь на семь лет

Об этом сообщили ученые из Австралии. Наблюдения проводились с участием более 16 тысяч шахматистов. Как оказалось, люди, увлеченные этой интеллектуальной игрой, склонны к долголетию.

В исследовании участвовали профессиональные шахматисты, которые прожили временной отрезок с 1950 по 2017 год.

Ученые сравнивали среднее число прожитых ими лет с такими же показателями обычных людей. Игроки в шахматы показали лучшие результаты в долгожительстве.

Из научной статьи:

«Шахматисты живут дольше обычных людей, не увлекающихся данным видом спорта. Это может быть связано с регулярной тренировкой мозга, а также с постоянной практикой здорового образа жизни, поддержание которого является необходимым атрибутом профессионального шахматиста для того, чтобы оставаться в форме»

В ранее проведенных исследованиях была установлена огромная польза интеллектуальной деятельности для создания и укрепления связей между нейронами головного мозга, которая способствует долголетию.

Для этого человек должен заниматься такими видами деятельности, в которых задействуются функции запоминания, вспоминания и необходим творческий подход (заучивание песен и стихов, разгадывание кроссвордов, освоение компьютера в пожилом возрасте, обучение танцам, уроки рисования, пения, лепки).