Играя в шахматы, можно продлить себе жизнь на семь лет
Об этом сообщили ученые из Австралии. Наблюдения проводились с участием более 16 тысяч шахматистов. Как оказалось, люди, увлеченные этой интеллектуальной игрой, склонны к долголетию.
В исследовании участвовали профессиональные шахматисты, которые прожили временной отрезок с 1950 по 2017 год.
Ученые сравнивали среднее число прожитых ими лет с такими же показателями обычных людей. Игроки в шахматы показали лучшие результаты в долгожительстве.
Из научной статьи:
«Шахматисты живут дольше обычных людей, не увлекающихся данным видом спорта. Это может быть связано с регулярной тренировкой мозга, а также с постоянной практикой здорового образа жизни, поддержание которого является необходимым атрибутом профессионального шахматиста для того, чтобы оставаться в форме»
В ранее проведенных исследованиях была установлена огромная польза интеллектуальной деятельности для создания и укрепления связей между нейронами головного мозга, которая способствует долголетию.
Для этого человек должен заниматься такими видами деятельности, в которых задействуются функции запоминания, вспоминания и необходим творческий подход (заучивание песен и стихов, разгадывание кроссвордов, освоение компьютера в пожилом возрасте, обучение танцам, уроки рисования, пения, лепки).
Опубликовано: Храмова Оксана
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Власти итальянского городка Презичче приглашают переезжать туда и дают новоселам €30 000, но есть нюанс
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Здоровые привычки помогают человеку прожить на 10 лет дольше
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США