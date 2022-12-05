Силкин: Армия РФ больше не использует в Украине иранские дроны-камикадзе
Вооруженные силы РФ теперь в меньшей степени используют иранские дроны, поскольку они сделаны из пластика и плохо реагируют на холод, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.
"Сейчас мы наблюдаем за полетами бомбардировщиков, а использование беспилотников пока приостановлено", — сказал Евгений Силкин.
Несколько дней назад официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия две недели не использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136, указав на исчерпание первой партии поставленных беспилотных летательных аппаратов в качестве возможная причины.
Как заявил Силкин по телевидению, Украина не в состоянии противостоять поставкам иранского оружия в Россию, но укрепляет свою ПВО за счет поставок средств обороны с Запада.
"В настоящее время мы можем сбить около 75-80 процентов дронов", - объяснил он.
Опубликовано: Николай Скира
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