Силкин: Армия РФ больше не использует в Украине иранские дроны-камикадзе

Вооруженные силы РФ теперь в меньшей степени используют иранские дроны, поскольку они сделаны из пластика и плохо реагируют на холод, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.

"Сейчас мы наблюдаем за полетами бомбардировщиков, а использование беспилотников пока приостановлено", — сказал Евгений Силкин.

Несколько дней назад официальный представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия две недели не использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136, указав на исчерпание первой партии поставленных беспилотных летательных аппаратов в качестве возможная причины.

Как заявил Силкин по телевидению, Украина не в состоянии противостоять поставкам иранского оружия в Россию, но укрепляет свою ПВО за счет поставок средств обороны с Запада.

"В настоящее время мы можем сбить около 75-80 процентов дронов", - объяснил он.