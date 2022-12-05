Рэпер Gazan прямо со сцены сделал предложение своей девушке
2022-12-05 08:46
Певец пригласил любимую подняться на сцену, упал на колено и достал заветную коробочку с обручальным кольцом. Избранница ответила согласием.
Рэпер Gazan (Константин Жуков) на «Новой песне года» удивил всех и прежде всего свою девушку.
Во время выступления певец пригласил подняться на сцену свою избранницу Полину.
А потом упал на колено и публично сделал предложение руки и сердца. Известный своей скрытностью исполнитель открыл коробку с кольцом и дождался заветного «да» от любимой.
Он надел колечко ей на палец. И под аплодисменты заявил: «Смотрите, какая красивая!».
Зрители поддержали пару бурными овациями.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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