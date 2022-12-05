Рэпер Gazan прямо со сцены сделал предложение своей девушке

Певец пригласил любимую подняться на сцену, упал на колено и достал заветную коробочку с обручальным кольцом. Избранница ответила согласием.

Рэпер Gazan (Константин Жуков) на «Новой песне года» удивил всех и прежде всего свою девушку.

Во время выступления певец пригласил подняться на сцену свою избранницу Полину.

А потом упал на колено и публично сделал предложение руки и сердца. Известный своей скрытностью исполнитель открыл коробку с кольцом и дождался заветного «да» от любимой.

Он надел колечко ей на палец. И под аплодисменты заявил: «Смотрите, какая красивая!».

Зрители поддержали пару бурными овациями.