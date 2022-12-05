«Глисты не ем»: Лолита рассказала, как ей удалось круто похудеть
Звезда стала активно избавляться от лишнего веса после расставания с бывшим мужем Дмитрием Ивановым.
Лолита Милявская на премии «Дорожного радио» в Петербурге рассказала, что ей помогло избавиться от лишних килограммов. После развода с пятым мужем в 2020 году певица фантастически быстро обрела стройную фигуру и сохраняет ее до сих пор, сообщает 5-tv.ru.
По словам звезды, волшебных таблеток для этого пока еще не изобрели. Похудение — результат большого труда и силы воли. Для снижения веса Лолите Милявской пришлось обратиться за помощью к врачу-эндокринологу. Он обследовал певицу и дал ей рекомендации по питанию.
«Это эндокринолог. Нет волшебных таблеток, глисты я не принимала. Есть история, что якобы знаменитая Мария Каллас, чтобы похудеть, принимала глисты. Фигня! Хочешь похудеть? Тогда лечись. Я прошла нормальный курс с ограничениями, с таблетками. Два года в весе», — рассказала знаменитость.
Теперь она может позволить себе даже хлебобулочные изделия на ночь, выпить алкоголь. Вес не возвращается, потому что после «запрещенки» певица в ближайшие дни вредную пищу не ест.
«Организм просто работает», — подытожила звезда.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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