Здоровые привычки помогают человеку прожить на 10 лет дольше

В совместном исследовании американские и немецкие ученые установили, что есть группа людей, которые в среднем живут дольше других.

О научных исследованиях ученых рассказывается в статье журнала Health Affairs.

Главный вывод после проведенных наблюдений сводится к следующему: на продолжительность жизни влияют правильные привычки.

Как оказалось, дольше живут люди, которые не курят, не пьют и не имеют лишнего веса.

Из исследования ученых:

«Мужчины, которые не только не курили и не имели лишнего веса, но и не употребляли алкоголь, жили в среднем на 11 лет дольше остальных. Для женщин продолжительность жизни в этом случае увеличивалась на 12 лет»

Из научной статьи журнала Health Affairs следует, что даже те люди, которые умеренно употребляли алкоголь, жили в среднем на 7 лет дольше.

При этом, конечно, должны были соблюдаться остальные обязательные условия: отсутствие ожирения и увлечения табачными изделиями.

Люди, страдающие лишним весом, рискуют получить инвалидность, у курильщиков повышен риск ранней смерти, у любителей выпить есть все шансы на внезапное ухудшение здоровья.

Для получения таких выводов, ученые работали со статистическими данными об американцах, проживших в среднем на 4-5 лет дольше остальных людей.

Изучению подлежала информация о 14 тысячах человек возрастной категории 50-89 лет.