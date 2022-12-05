Здоровые привычки помогают человеку прожить на 10 лет дольше
В совместном исследовании американские и немецкие ученые установили, что есть группа людей, которые в среднем живут дольше других.
О научных исследованиях ученых рассказывается в статье журнала Health Affairs.
Главный вывод после проведенных наблюдений сводится к следующему: на продолжительность жизни влияют правильные привычки.
Как оказалось, дольше живут люди, которые не курят, не пьют и не имеют лишнего веса.
Из исследования ученых:
«Мужчины, которые не только не курили и не имели лишнего веса, но и не употребляли алкоголь, жили в среднем на 11 лет дольше остальных. Для женщин продолжительность жизни в этом случае увеличивалась на 12 лет»
Из научной статьи журнала Health Affairs следует, что даже те люди, которые умеренно употребляли алкоголь, жили в среднем на 7 лет дольше.
При этом, конечно, должны были соблюдаться остальные обязательные условия: отсутствие ожирения и увлечения табачными изделиями.
Люди, страдающие лишним весом, рискуют получить инвалидность, у курильщиков повышен риск ранней смерти, у любителей выпить есть все шансы на внезапное ухудшение здоровья.
Для получения таких выводов, ученые работали со статистическими данными об американцах, проживших в среднем на 4-5 лет дольше остальных людей.
Изучению подлежала информация о 14 тысячах человек возрастной категории 50-89 лет.
Опубликовано: Храмова Оксана
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