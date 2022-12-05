Власти итальянского городка Презичче приглашают переезжать туда и дают новоселам €30 000, но есть нюанс

Презичче отсчитывает историю со Средневековья. Но сейчас, как и многие другие маленькие городки в Италии, постепенно пустеет.

В городке Презичче, который находится на юге Италии, решили вдохнуть жизнь в старинные кварталы. Чтобы заинтересовать людей в переезде сюда, городские власти выказали готовность помочь с покупкой недвижимости и оформлением вида на жительство.

Каждому переехавшему пообещали 30 тысяч евро «подъемных» - только бы заброшенные дома в центре города опять ожили. Деньги выделяют на здания, построенные до 1991 года, сообщает Вокруг света.

Презичче находится на самом «каблуке» Апеннинского полуострова. Это город с классической итальянской архитектурой. Там можно увидеть барочные палаццо, площади, часовни, извилистые улочки и внутренние дворики.

Презичче отсчитывает историю со Средневековья. Но сейчас, как и многие другие маленькие городки в Италии, постепенно пустеет. Потому в последнее время в Италии стала популярной политика привлечения нового населения в подобные места.

Презичче объединился с ближайшей коммуной, чтобы привлечь больше средств и пошел по пути выплаты достаточной для приобретения жилья суммы. По словам местной власти, квадратный метр таким образом обойдется примерно в 500 евро.

То есть, стимула размером в 30 тысяч евро хватит на то, чтобы купить жилье размером в 50 "квадратов", а также на несложный ремонт. Но есть одно "но": купив квартиру со скидкой, новоселы должны прожить в ней не менее десяти лет.