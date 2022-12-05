Лолита нашла способ избавиться от лишнего веса быстро и без вреда для здоровья

Лишний вес долгие годы мешал Лолите Милявской. Наконец певица нашла выход из ситуации.

Известная певица Лолита Милявская быстро избавилась от лишнего веса после того, как развелась с фитнес-тренером в 2020 году.

О том, как ей удалось достичь впечатляющих результатов, знаменитость рассказала на премии "Дорожного радио".

Артистка заявила, что стройная фигура - результат упорного труда над собой. Лолита обратилась к врачу-эндокринологу, подобравшему для известной пациентки программу питания.

Милявская призналась, что ест теперь хлебобулочные изделия перед сном и может выпить немного вина. Вес не набирается, так как она не возвращается к вредной пище, потребление которой запретил врач.